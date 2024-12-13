Медведев назвал грубой ошибкой считать украинцами всех жителей Украины
17:12 13.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает ошибочным считать всех жителей Украины украинцами и разделять народы, живущие в России и на Украине.
«Исходить из безусловного различия народов, живущих в России и на Украине, а также относить к украинцам всех ее жителей — это грубая ошибка», — заявил Медведев в своей статье «О национальной идентичности и политическом выборе: опыт России и Китая». Он отметил, что само слово «украинцы» до середины XIX века не имело современного этнического значения, а было, скорее, географическим понятием — местом происхождения или проживания человека.
«Объяснение достаточно простое: никаких самостоятельных государственных образований на территории современной „Незалежной“ не существовало ни в период создания современной системы национальных государств сразу после Вестфальского мира 1648 года, ни в XIX веке, когда в Европе появились новые и независимые Греция, Бельгия, Люксембург, Италия, Германия, Болгария. Смотреть на генезис Украины через классическую призму „государство — нация“ бессмысленно», — указал зампред Совбеза. По его словам, история Украины неотделима от истории событий на ее территориях, входивших в разное время в состав других стран. «Равно как правильнее рассуждать не о культурно-этнической дихотомии „украинцы — русские“, а „окраинизированные русские — русские“, — уверен Медведев.
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