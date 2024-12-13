Cloud.ru признан лидером российского рынка облачных сервисов по итогам 2024 года

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Согласно отчету аналитического агентства iKS-Consulting «Российский рынок облачных инфраструктурных сервисов 2024», провайдер облачных и AI-технологий Cloud.ru занимает лидирующие позиции в сегментах IaaS и PaaS и по совокупной доле на рынке облачных вычислений.

По итогам 2024 года Cloud.ru увеличил долю на рынке IaaS с 18,9% до 24,7%, поднявшись в рейтинге со второй строчки на первую. В сегменте PaaS провайдер укрепляет лидерство год к году, сохраняя первое место – в этом сегменте отмечен рост с 35,41% до 45,6%. По оценкам iKS-Consulting, общий объем российского рынка облачных инфраструктурных сервисов в 2024 году достигнет отметки в 165,6 млрд руб., рост к 2023 году составит 36,3%.

Доля рынка Cloud.ru сбалансированно растет за счет диверсификации и равномерного проникновения предоставляемых облачных продуктов и сервисов в разных сегментах бизнеса и отраслевых вертикалях. Услуги провайдера используются корпоративными пользователями и разработчиками независимо от размера бизнеса, включая крупные и крупнейшие компании, а также государственный сектор.

По данным iKS-Consulting, спрос на инфраструктуру для искусственного интеллекта остается существенным рыночным драйвером в 2023-2024 годах. Наблюдается рост услуг аренды серверов с графическими ускорителями (GPU) для построения нейросетей и создания моделей генеративного ИИ. Наибольший спрос на GPUaaS среди клиентов Cloud.ru отмечается в ритейле, ecom, финансовом секторе. Бизнес использует GPU-ресурсы в облаке для развертывания AI-сервисов и производительной обработки больших данных.

Драйвером роста доли Cloud.ru в сегменте PaaS остается доступ к сервисам для работы с моделями искусственного интеллекта и инструментам разработки. Облачная ML-платформа и AI-сервисы востребованы в задачах по проверке гипотез, обучению нейросетей, формированию и поиску наиболее оптимальных моделей применения AI в бизнес-процессах.

Cloud.ru последовательно инвестирует в инфраструктурные продукты, развитие платформ и AI-сервисов. В 2024 году провайдер представил публичное облако Cloud.ru Evolution, построенное на собственных разработках и свободно распространяемых компонентах. Платформу уже протестировали более 30 тыс клиентов. Также Cloud.ru развивает сервисы, связанные с data-платформами и анализом данных в защищенном облаке с использованием GPU-ресурсов. Для создания частного, гибридного или распределенного облака компания предлагает модульную облачную платформу Cloud.ru Evolution.

«Наши платформы и технологии используют любые компании независимо от степени зрелости бизнеса, – подчеркнул Евгений Колбин, генеральный директор провайдера облачных и AI-технологий Cloud.ru. – Мы готовы стать первым провайдером для тех компаний, кто только начинает свой путь в облако, так и остаемся надежным партнером с широким пулом продвинутых облачных сервисов для крупных клиентов со сложными задачами. В портфеле Cloud.ru уже более 100 IaaS- и PaaS-сервисов: от простых виртуальных машин и серверов bare metal до AI Cloud и гибридного облака. В 2025 году мы продолжим инвестировать в новые продукты, связанные с гибридной инфраструктурой, AI и сервисы на базе публичного облака».

По данным аналитиков iKS-Consulting, развитие облачного рынка в России в 2023–2024 годах продолжает определяться, с одной стороны, базовыми факторами – ростом цифровизации и уровнем проникновения аутсорсинга в ИТ-инфраструктуру, а с другой стороны, специфическими факторами российского рынка – импортозамещением и неопределенностью в развитии экономики в ближайшие годы. Уход из России зарубежных облачных провайдеров и сложность оплаты их услуг для российских пользователей послужили дополнительным стимулом для перехода в облака российских провайдеров.

IKS-Consulting – международное консалтинговое агентство, специализирующееся на управленческом консалтинге и аналитике в сфере информационных технологий, телекоммуникаций и цифровой экономики. Специалисты компании проводят рыночные исследования, разработку стратегий и бизнес-планов.