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НОВОСТИ

США намерены ввести санкции против нефтяного сектора Сербии - Вучич

09:00 14.12.2024 Источник: Интерфакс

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что США планируют в ближайшее время ввести санкции в отношении компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS), что может отразиться на сербско-российских отношениях.

Вучич пояснил, выступая в прямом эфире телеканала Informer TV, что санкции против NIS связаны с тем, что доли в ней принадлежат российским участниками. По его словам, одним из решений является сокращение российской доли в NIS до уровня менее 50%.

"Это создает проблемы с нашими российскими друзьями, как политические, так и любого другого рода", - посетовал президент.

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