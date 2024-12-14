США намерены ввести санкции против нефтяного сектора Сербии - Вучич

09:00 Источник: Интерфакс

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что США планируют в ближайшее время ввести санкции в отношении компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS), что может отразиться на сербско-российских отношениях.

Вучич пояснил, выступая в прямом эфире телеканала Informer TV, что санкции против NIS связаны с тем, что доли в ней принадлежат российским участниками. По его словам, одним из решений является сокращение российской доли в NIS до уровня менее 50%.

"Это создает проблемы с нашими российскими друзьями, как политические, так и любого другого рода", - посетовал президент.