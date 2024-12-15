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НОВОСТИ

С начала СВО Украина потеряла 650 самолетов и 283 вертолета – МО РФ

12:30 15.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военнослужащие с начала проведения специальной военной операции (СВО) уничтожили 650 украинских самолетов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 650 самолетов, 283 вертолета, 37 809 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 19 797 танков и других боевых бронированных машин, 1 501 боевая машина реактивных систем залпового огня, 19 644 орудия полевой артиллерии и минометов, 29 235 единиц специальной военной автомобильной техники», — сказали там.

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