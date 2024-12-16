Аренда однокомнатных квартир в России подорожала почти на 5% в ноябре — исследование
10:32 16.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в России выросла на 4,9% за ноябрь, до 27 тыс. рублей в месяц. Об этом говорится в исследовании федерального портала «Мир квартир», которое есть в распоряжении ТАСС.
«В среднем по всем городам арендные ставки на такое жилье увеличились на 4,9%, до 27 091 руб. в месяц. В ноябре аренда однушек подорожала в 49 городах из 70 исследованных порталом, в 20 подешевела, в одном городе не изменилась», — указывается в сообщении.
Самый большой рост ставок на однокомнатные квартиры отмечен в Набережных Челнах (+18,2%), Орле (+18,1%), Кирове (+15,3%), Белгороде (+13%) и Архангельске (+12,3%). Наибольшее падение — в Самаре (-9%), Чебоксарах (-8,4%), Махачкале (-7,4%), Якутске (-6,5%) и Магнитогорске (-6,3%). Московские однушки за месяц выросли в цене на 3,3%, до 59 279 руб. в месяц, подмосковные — на 6,3%, до 36 217 руб. в месяц. Петербургские — напротив, упали на 1,2%, до 40 468 руб. в месяц.
Квартиры с двумя комнатами, сдаваемые внаем, подорожали в 44 городах, в 26 подешевели, добавляется в исследовании. В Москве двухкомнатные квартиры показали прирост в 2,4%, до 70 451 руб. в месяц в Московской области — в 6%, до 43 433 руб. в месяц, в Санкт-Петербурге — в 2%, до 52 932 руб. в месяц. В среднем по России такое жилье увеличилось в цене на 4,1%, до 33 632 руб. в месяц.
Трехкомнатные квартиры стали дороже в 51 городе из 70, в 18 дешевле, в одном цены остались прежними. В Москве рост составил 4,7%, до 85 477 руб. в месяц, в Подмосковье — 9%, до 55 066 руб. в месяц, в Санкт-Петербурге — 0,7%, до 66 116 руб. в месяц. В среднем по РФ трешки за ноябрь подорожали на 6,5%, до 42 444 руб. в месяц.
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