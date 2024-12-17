Вице-мэр Ракова: более 8000 подарков получат юные пациенты столичных больниц к Новому году

14:48

В столичных детских медицинских клиниках будут проводиться благотворительные акции «Добрая елка мэра Москвы» и «Новогодний десант». По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, в больницах города постараются создать для юных москвичей праздничную атмосферу.

«В 15 городских стационарах пройдет «Добрая елка мэра Москвы», ставшая уже традиционной, - сообщила Ракова. - Ребят ждут развлечения, увлекательные мероприятия и свыше 8 000 подарков в соответствии с их возрастом».

Юные пациенты получат развивающие и настольные игры, книги, пазлы и многое другое.

«Также десант Дедов Морозов поздравит детей необычным способом – спасатели спустятся с крыш восьми больниц, чтобы поприветствовать их и подарить незабываемые впечатления», – сообщила заммэра. Также в акции «Новогодний десант» будут участвовать и Снегурочки. Как сообщила Ракова, это будут «смелые красавицы» - сотрудницы московского Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, которые поднимутся к окнам больниц на пожарных подъемниках. Музыкальное сопровождение акции обеспечит оркестр Снеговиков, который сыграет любимые новогодние музыкальные мелодии.