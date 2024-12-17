Вице-мэр Ракова: более 8000 подарков получат юные пациенты столичных больниц к Новому году
14:48 17.12.2024
В столичных детских медицинских клиниках будут проводиться благотворительные акции «Добрая елка мэра Москвы» и «Новогодний десант». По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, в больницах города постараются создать для юных москвичей праздничную атмосферу.
«В 15 городских стационарах пройдет «Добрая елка мэра Москвы», ставшая уже традиционной, - сообщила Ракова. - Ребят ждут развлечения, увлекательные мероприятия и свыше 8 000 подарков в соответствии с их возрастом».
Юные пациенты получат развивающие и настольные игры, книги, пазлы и многое другое.
«Также десант Дедов Морозов поздравит детей необычным способом – спасатели спустятся с крыш восьми больниц, чтобы поприветствовать их и подарить незабываемые впечатления», – сообщила заммэра. Также в акции «Новогодний десант» будут участвовать и Снегурочки. Как сообщила Ракова, это будут «смелые красавицы» - сотрудницы московского Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, которые поднимутся к окнам больниц на пожарных подъемниках. Музыкальное сопровождение акции обеспечит оркестр Снеговиков, который сыграет любимые новогодние музыкальные мелодии.
НОВОСТИ
- 16:00 17.12.2024
- Сигнал бедствия подал еще один танкер у порта Кавказ в Черном море
- 15:32 17.12.2024
- Госдума ввела уголовную ответственность за неоднократную продажу вейпов детям
- 15:12 17.12.2024
- Большинство французов не одобряют деятельность Макрона на посту президента — опрос
- 15:00 17.12.2024
- Военные РФ и Украины ведут переговоры о «большом обмене» пленными — Москалькова
- 14:32 17.12.2024
- ЕС предоставит Украине 30 млрд евро помощи в 2025 году, включая 18,1 млрд от активов РФ
- 14:12 17.12.2024
- ВС РФ освободили населенный пункт Анновка в ДНР
- 14:00 17.12.2024
- Верховный лидер Ирана пригрозил Израилю уничтожением за вторжение в Сирию
- 13:32 17.12.2024
- Жертвами расстрелов ВСУ в Селидове стали более 100 человек
- 13:20 17.12.2024
- Более 40% детей младше 7 лет имеют смартфон — МТС
- 13:05 17.12.2024
- Рост энергопотребления в России сейчас составляет 3,3%
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать