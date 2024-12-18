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Такер Карлсон настоял, чтобы Помпео не включали в новую администрацию Трампа — WSJ

10:05 18.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский журналист Такер Карлсон настоял на том, чтобы экс-госсекретарь США Майк Помпео не стал частью будущей администрации избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По ее информации, многие из ближайшего окружения Трампа считали, что Помпео был явным фаворитом на пост следующего министра обороны США. Однако для Карлсона экс-госсекретарь был бы рискованным выбором. Журналист неоднократно называл Помпео разжигателем войны. Карлсон представил Трампу список претензий, которые он имеет к экс-госсекретарю. Среди прочего он назвал гипотетический заговор Помпео с целью убийства основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, пишет издание.

Впоследствии Карлсон и сын избранного президента США Дональд Трамп — младший утверждали, что такие неоконсерваторы, как Помпео, стремятся контролировать Трампа, а не служить ему, отмечает газета. Они подчеркивали, что экс-госсекретарь показал свою нелояльность, дистанцировавшись от утверждений, что выборы в 2020 году «были украдены». В итоге Трамп выдвинул кандидатуру телеведущего и бывшего военного Пита Хегсета на пост министра обороны, что удивило властные круги.

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