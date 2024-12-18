РФ поставляет электроэнергию в Абхазию по предоплате, продление контракта не обсуждалось
13:20 18.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Поставки электроэнергии из России в Абхазию идут по предоплате в рамках контракта, возможность его продления в 2025 году пока не обсуждалась, сообщила журналистам член правления «Интер РАО» Александра Панина.
«Поставки в Абхазию идут, в рамках заключенного в октябре договора. Срок действия этого договора истекает 31 декабря этого года. В рамках этого договора мы осуществляем поставки по предоплате, исходя из той суммы, которую страна нам предоплачивает», — сказала она в кулуарах конференции АРВЭ «Возобновляемая энергетика России».
Отвечая на вопрос о возможности продления договора на 2025 год, Панина сказала: «Это еще не обсуждалось».
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