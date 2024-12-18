РФ поставляет электроэнергию в Абхазию по предоплате, продление контракта не обсуждалось

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поставки электроэнергии из России в Абхазию идут по предоплате в рамках контракта, возможность его продления в 2025 году пока не обсуждалась, сообщила журналистам член правления «Интер РАО» Александра Панина.

«Поставки в Абхазию идут, в рамках заключенного в октябре договора. Срок действия этого договора истекает 31 декабря этого года. В рамках этого договора мы осуществляем поставки по предоплате, исходя из той суммы, которую страна нам предоплачивает», — сказала она в кулуарах конференции АРВЭ «Возобновляемая энергетика России».

Отвечая на вопрос о возможности продления договора на 2025 год, Панина сказала: «Это еще не обсуждалось».