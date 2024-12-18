0
0
175
НОВОСТИ

Поезд, часть вагонов которого пострадала в аварии в Мурманской области, может вскоре отправиться далее

19:00 18.12.2024 Источник: Интерфакс, ТАСС

Пассажирский поезд после столкновения с грузовым составом в Мурманской области скоро продолжит движение. Пассажиры из сошедших с рельсов вагонов переведены в головную часть поезда, сообщают «Российские железные дороги» (РЖД),

«Пассажиры из вагонов поезда № 11 Мурманск — Санкт-Петербург, сошедших с рельсов в Мурманской области, переведены на свободные места в исправные вагоны в головной части поезда. В ближайшее время состав продолжит движение по маршруту», — говорится в сообщении.

По уточненным данным, в результате происшествия с рельсов сошли четвре вагона в хвостовой части поезда, отмечают РЖД.

Количество пострадавших при столкновения поездов в Мурманской области выросло до 11 человек, сообщила пресс-служба РЖД.

"Среди пострадавших - 11 человек, в том числе четверо находятся в тяжелом состоянии, из них один проводник. Им оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Еще одного человека зажало внутри вагона. В настоящее время идут спасательные работы. По данным РЖД, пассажиров из сошедших с рельсов вагонов перевели в исправные вагоны на свободные места в головной части поезда.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:05 18.12.2024
Гиперзвуковые ракетные технологии КНР значительно продвинулись вперед за последние 20 лет – Пентагон
0
61
19:40 18.12.2024
На программе «Итоги года с Владимиром Путиным» журналисты из недружественных стран будут, но их будет немного - Песков
0
120
18:50 18.12.2024
Рютте призвал страны ЕС и НАТО «меньше обсуждать мирные переговоры»
0
234
18:48 18.12.2024
Хоккеисты Вячеслав Фетисов и Илья Ковальчук проведут мастер-класс в Парке Горького
0
180
18:20 18.12.2024
Песков назвал основные темы вопросов, поступающих в преддверии "Прямой линии с Владимиром Путиным"
0
271
17:40 18.12.2024
Программа маткапитала будет продлена до 2030 года — Мишустин
0
291
17:21 18.12.2024
Под Мурманском произошло столкновение грузового состава с пассажирским поездом
0
358
17:00 18.12.2024
ХАМАС согласилось отпустить больных и пожилых заложников и женщин-военнослужащих — ТВ
0
369
16:32 18.12.2024
ВСУ за сутки потеряли 210 военных, два танка и РСЗО RAK-SA-12 на курском направлении
0
367
16:12 18.12.2024
Мазут продолжает вытекать из танкера у Керченского пролива — спутниковые данные
0
436

Возврат к списку