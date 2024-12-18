Поезд, часть вагонов которого пострадала в аварии в Мурманской области, может вскоре отправиться далее
19:00 18.12.2024 Источник: Интерфакс, ТАСС
Пассажирский поезд после столкновения с грузовым составом в Мурманской области скоро продолжит движение. Пассажиры из сошедших с рельсов вагонов переведены в головную часть поезда, сообщают «Российские железные дороги» (РЖД),
«Пассажиры из вагонов поезда № 11 Мурманск — Санкт-Петербург, сошедших с рельсов в Мурманской области, переведены на свободные места в исправные вагоны в головной части поезда. В ближайшее время состав продолжит движение по маршруту», — говорится в сообщении.
По уточненным данным, в результате происшествия с рельсов сошли четвре вагона в хвостовой части поезда, отмечают РЖД.
Количество пострадавших при столкновения поездов в Мурманской области выросло до 11 человек, сообщила пресс-служба РЖД.
"Среди пострадавших - 11 человек, в том числе четверо находятся в тяжелом состоянии, из них один проводник. Им оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Еще одного человека зажало внутри вагона. В настоящее время идут спасательные работы. По данным РЖД, пассажиров из сошедших с рельсов вагонов перевели в исправные вагоны на свободные места в головной части поезда.
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