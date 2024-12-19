Путин указал, что органы власти и крупные компании следует переводить из Москвы в регионы

13:24 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин настаивает, что органы власти и штаб-квартиры крупных компаний следует переводить в различные регионы, хотя процесс этот сложный.

«Я считаю, что это очень правильно некоторые даже федеральные органы переводить в различные центры страны. Это все-таки подталкивает развитие», — сказал глава государства на совмещенных прямой линии и большой пресс-конференции.

Путин пояснил, что такой переезд из столицы «дает толчок в развитии» другим городам. «Мы будем это делать», — заверил президент, признав при этом, что «процесс сложный».