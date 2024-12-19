Путин заявил, что не знает, когда встретится с Трампом, не общался с ним более 4-х лет

13:47 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не знает, когда встретится с избранным американским лидером Дональдом Трампом, они не разговаривали более четырех лет.

«Во-первых, я не знаю, когда мы с ним встретимся. Потому что он об этом ничего не говорит. Я с ним вообще не разговаривал более четырех лет», — сказал он на совмещенной прямой линии и пресс-конференции, отвечая на вопрос американского журналиста о возможной встрече.