0
0
130
НОВОСТИ

Путин заявил, что не знает, когда встретится с Трампом, не общался с ним более 4-х лет

13:47 19.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не знает, когда встретится с избранным американским лидером Дональдом Трампом, они не разговаривали более четырех лет.

«Во-первых, я не знаю, когда мы с ним встретимся. Потому что он об этом ничего не говорит. Я с ним вообще не разговаривал более четырех лет», — сказал он на совмещенной прямой линии и пресс-конференции, отвечая на вопрос американского журналиста о возможной встрече.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:20 19.12.2024
Путин потребовал от авиакомпаний прекратить манипуляции с тарифами
0
53
14:15 19.12.2024
Путин призвал губернаторов начинать и заканчивать день вопросами демографии
0
74
14:00 19.12.2024
Алеппо взяли 350 боевиков, правительственные и проиранские войска отошли без боя — Путин
0
114
13:55 19.12.2024
Снаряды на Западе подорожали в 4 раза, странам НАТО не хватит и 3% ВВП на оборону — президент РФ
0
130
13:30 19.12.2024
В Донбассе и Новороссии уже восстановлена 21 тыс. объектов
0
157
13:24 19.12.2024
Путин указал, что органы власти и крупные компании следует переводить из Москвы в регионы
0
184
13:13 19.12.2024
Путин вызвал Запад на дуэль, предложив перехватить «Орешник» в Киеве
0
211
13:05 19.12.2024
Путин назвал упущением, что бойцы в Курской области не получают выплаты СВО
0
205
13:00 19.12.2024
После освобождения Курской области вся инфраструктура будет восстановлена — Путин
0
197
12:55 19.12.2024
Ситуация в СВО меняется кардинально, РФ освобождает землю квадратными километрами — Путин
0
201

Возврат к списку