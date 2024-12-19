Путин призвал губернаторов начинать и заканчивать день вопросами демографии

14:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин призвал глав регионов России начинать и заканчивать рабочий день вопросами поддержки демографии.

«Я воспользуюсь сегодняшней нашей встречей, беседой, я хочу обратиться ко всем руководителям всех субъектов Российской Федерации, с этого должен начинаться рабочий день и этим заканчиваться, потому что это вызов для многих стран мира, в том числе и для России. Народонаселение — это то, что составляет страну. Одна территория — это же хорошо, но она должна быть населена гражданами этой страны», — сказал он на совмещенной прямой линии и пресс-конференции.