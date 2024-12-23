Зеленский предложил 500 млн евро за поддержку членства Украины в НАТО — Фицо

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал, что Владимир Зеленский предлагал ему в ходе переговоров в Брюсселе 500 млн евро из российских активов за поддержку членства Украины в НАТО.

«Господин президент [Зеленский в ходе переговоров] вернулся к теме газа. Он спросил меня, голосовал бы я за членство [Украины] в НАТО, если бы он дал мне 500 млн евро из российских активов. Я, естественно, ответил ему: никогда», — сказал премьер журналистам.

Фицо считает получение Украиной приглашения к вступлению в НАТО «полностью нереальным». Словацкий премьер неоднократно заявлял, что никогда не поддержит вступление Украины в альянс.