Уходящим годом недовольны две трети россиян - опрос

13:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Две трети россиян признаются, что не довольны 2024 годом. В целом жители РФ в этом году стали больше экономить, чаще тревожиться, а также заботиться о своем здоровье, свидетельствуют данные социологического агентства «Вебер», поступившие в распоряжение ТАСС.



«Две трети респондентов признаются, что не довольны 2024 годом. При этом новую жизнь с 1 января жители России начинать не планируют — об этом говорят 70%», — говорится в результатах исследования.



Чаще всего негативные эмоции по поводу уходящего года россияне объясняют экономическими трудностями и ростом цен, а среди положительных моментов отмечают семейные события.



