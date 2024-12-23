Уходящим годом недовольны две трети россиян - опрос
13:10 23.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Две трети респондентов признаются, что не довольны 2024 годом. При этом новую жизнь с 1 января жители России начинать не планируют — об этом говорят 70%», — говорится в результатах исследования.
Чаще всего негативные эмоции по поводу уходящего года россияне объясняют экономическими трудностями и ростом цен, а среди положительных моментов отмечают семейные события.
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