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НОВОСТИ

Уходящим годом недовольны две трети россиян - опрос

13:10 23.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Две трети россиян признаются, что не довольны 2024 годом. В целом жители РФ в этом году стали больше экономить, чаще тревожиться, а также заботиться о своем здоровье, свидетельствуют данные социологического агентства «Вебер», поступившие в распоряжение ТАСС.

«Две трети респондентов признаются, что не довольны 2024 годом. При этом новую жизнь с 1 января жители России начинать не планируют — об этом говорят 70%», — говорится в результатах исследования.

Чаще всего негативные эмоции по поводу уходящего года россияне объясняют экономическими трудностями и ростом цен, а среди положительных моментов отмечают семейные события.

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