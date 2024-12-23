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Встреча президента РФ и премьера Словакии продолжалась два часа, носила весьма обстоятельный характер - Ушаков

18:15 23.12.2024 Источник: Интерфакс

Воскресная встреча президента РФ Владимира Путина и премьера Словакии Роберта Фицо продолжалась два часа и удовлетворила обе стороны, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Эта встреча продолжалась два часа, носила весьма обстоятельный характер, и, как упомянул сам Фицо, разговор серьезно затрагивал тему энергетики", - сказал он журналистам.

По словам Ушакова, "также лидеры обсудили достаточно глубоко складывающуюся ситуацию вокруг Украины, различные инициативы на этот счет".

Кроме того, продолжил он, "с обеих сторон была высказана идея о важности и даже необходимости восстановления традиционных взаимовыгодных связей между двумя странами, прежде всего, в торгово-экономической сфере".

"Премьер-министр подтвердил свою заинтересованность принять приглашение нашего президента и приехать 9 мая в Москву, чтобы вместе отметить 80-летие Победы в Великой Отечественной войне", - добавил Ушаков.

"Разговор проходил в конструктивном духе, и, я считаю, что обе стороны его результатами удовлетворены", - подытожил помощник главы российского государства.

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