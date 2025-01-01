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Нетаньяху планирует приехать на инаугурацию Дональда Трампа

20:10 01.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует отправиться на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, намеченную на 20 января, несмотря на недавно перенесенную операцию по удалению простаты. Об этом сообщило издание The Times of Israel.

По сведениям его источников, 31 декабря состоялись консультации, посвященные проработке логистики предстоящей поездки.

Как отмечает The Times of Israel, помимо состояния здоровья Нетаньяху, опасения израильской стороны вызывает ордер на его арест, выданный Международным уголовным судом. В случае экстренной посадки самолета израильского премьера в одной из стран на пути следования в США власти этих государств могут привести ордер в исполнение, замечает издание.

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