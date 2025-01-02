Россия обогнала США по объемам поставок газа в Европу – аналитика Bruegel

20:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия по итогам 2024 года стала вторым поставщиком газа в ЕС после Норвегии, обогнав США, следует из данных европейского аналитического центра Bruegel. В частности, поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз выросли на 21%, до рекордных 21,5 млрд кубометров.

Импорт Евросоюзом российского СПГ в 2024 году составил почти 21,5 млрд куб. м против 17,8 млрд куб. м годом ранее и 19 млрд куб. м в 2022 году.



Суммарные поставки российского газа в ЕС в прошедшем году составили около 54,45 млрд куб. м, следует из данных Bruegel. Это больше, чем поставили США (51,3 млрд куб. м), но меньше, чем Норвегия (93,3 млрд куб. м). Таким образом, Россия стала вторым по объемам поставщиком газа в страны Евросоюза в 2024 году.