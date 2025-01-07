Трамп заявил, что уже обсуждает с властями Панамы вопрос Панамского канала

20:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что уже обсуждает с властями Панамы вопрос Панамского канала.



«Мы обсуждаем с ними [властями Панамы] Панамский канал прямо сейчас», — сказал он, выступая перед журналистами в своей резиденции в Мар-а-Лаго (штат Флорида), не приведя каких-либо подробностей переговоров.



По словам избранного американского лидера, власти Панамы нарушили «каждый пункт соглашения» по Панамскому каналу и при этом хотят получить от Вашингтона средства на ремонт водной артерии. Помимо этого, Трамп выступил с утверждением, что «Китай фактически берет под контроль» канал.





