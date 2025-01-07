Трамп заявил, что уже обсуждает с властями Панамы вопрос Панамского канала
20:35 07.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы обсуждаем с ними [властями Панамы] Панамский канал прямо сейчас», — сказал он, выступая перед журналистами в своей резиденции в Мар-а-Лаго (штат Флорида), не приведя каких-либо подробностей переговоров.
По словам избранного американского лидера, власти Панамы нарушили «каждый пункт соглашения» по Панамскому каналу и при этом хотят получить от Вашингтона средства на ремонт водной артерии. Помимо этого, Трамп выступил с утверждением, что «Китай фактически берет под контроль» канал.
НОВОСТИ
- 20:25 07.01.2025
- До 11 января в Москве ожидется температура выше нормы на 6-7 градусов и гололедица
- 19:15 07.01.2025
- Мазутные пятна достигли города-курорта Евпатория
- 18:10 07.01.2025
- Духовное доминирование России пугает страны Запада - патриарх Кирилл
- 16:50 07.01.2025
- От остановки транзита газа из РФ через Украину ЕС теряет около 100 млрд евро
- 16:40 07.01.2025
- Маск оскорбил премьер-министра Великобритании и лидера партии «Либеральные демократы»
- 16:20 07.01.2025
- Китай готов строить взаимовыгодные отношения с Трампом
- 15:50 07.01.2025
- ЕС не получит газ из Катара через территорию Сирии и Турции - МИД
- 15:10 07.01.2025
- В зону землетрясения в Тибете направлено более 400 военослужащих Китая
- 14:40 07.01.2025
- Жильцов дома, пострдавших от взрыва газа в Петрозаводске, поселят в гостинице - глава Карелии
- 13:50 07.01.2025
- Сотрудник украинской ТЦК взвел автомат для разгона мирных граждан
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать