На Украине выпустили марку с нецензурными словами Зеленского о Будапештском меморандуме

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

«Укрпочта» выпустила марку с оскорбительными словами Владимира Зеленского о Будапештском меморандуме. Об этом сообщил в своем телеграм-канале генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский.

Смелянский опубликовал фотографию марки, на которой рядом с подписантами меморандума изображен Зеленский и приведено его матерное высказывание относительно меморандума. На самой марке надпись сделана на английском языке, на блоке — на украинском.

5 января вышло интервью Зеленского американскому журналисту Алексу Фридману, в котором он нецензурно высказывается в адрес западных союзников, Будапештского меморандума и по ряду других поводов. Оппозиционно настроенные украинские политики раскритиковали Зеленского за нецензурные выражения. В частности, депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что Зеленскому «нужна не тюрьма, а лечебница для начала». Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал интервью классикой политического саморазоблачения и квинтэссенцией бездарного и губительного для Украины правления. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание, что трехчасовое «интервью занюханного» Зеленского продемонстрировало, что он уже «совсем ничего не соображает».

5 декабря 1994 года в Будапеште Россия, Украина, США и Великобритания подписали Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Киева к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).