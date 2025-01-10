На Украине выпустили марку с нецензурными словами Зеленского о Будапештском меморандуме
20:00 10.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Укрпочта» выпустила марку с оскорбительными словами Владимира Зеленского о Будапештском меморандуме. Об этом сообщил в своем телеграм-канале генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский.
Смелянский опубликовал фотографию марки, на которой рядом с подписантами меморандума изображен Зеленский и приведено его матерное высказывание относительно меморандума. На самой марке надпись сделана на английском языке, на блоке — на украинском.
5 января вышло интервью Зеленского американскому журналисту Алексу Фридману, в котором он нецензурно высказывается в адрес западных союзников, Будапештского меморандума и по ряду других поводов. Оппозиционно настроенные украинские политики раскритиковали Зеленского за нецензурные выражения. В частности, депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что Зеленскому «нужна не тюрьма, а лечебница для начала». Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал интервью классикой политического саморазоблачения и квинтэссенцией бездарного и губительного для Украины правления. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание, что трехчасовое «интервью занюханного» Зеленского продемонстрировало, что он уже «совсем ничего не соображает».
5 декабря 1994 года в Будапеште Россия, Украина, США и Великобритания подписали Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Киева к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
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