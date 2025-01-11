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За ночь над территорией РФ сбиты 85 БПЛА, 31 из них уничтожен над Черным морем

08:30 11.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за прошедшую ночь 85 украинских беспилотников над территорией РФ, 31 из них сбит над акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 85 украинских беспилотных летательных аппаратов. 31 БПЛА уничтожен над акваторией Черного моря, по 16 БПЛА сбиты над территориями Воронежской области и Краснодарского края, 14 — над акваторией Азовского моря, 4 — над территорией Белгородской области, 2 БПЛА перехвачены над территорией Тамбовской области и по одному сбито над территориями Республики Крым и Курской области», — сказали там.

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