Минтранс РФ обязал с 20 января размещать детей в самолетах рядом с сопровождающим
08:40 11.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские авиакомпании с 20 января обязаны размещать ребенка до 12 лет на соседнее место с сопровождающим без взимания дополнительной планы. Соответствующий приказ Минтранса опубликован на портале правовой информации.
«Перевозчик обязан предоставить ребенку в возрасте до 12 лет и сопровождающему его пассажиру соседние пассажирские места на борту воздушного судна в одном ряду, не разделенные проходом, в соответствии с классом обслуживания на борту воздушного судна и с соблюдением требований безопасности полетов без взимания дополнительной платы», — говорится в документе. При этом сами пассажиры при регистрации могут бесплатно выбрать места.
Приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
Кроме того, приказом уточняется, что авиакомпании обязуются предоставлять детям от 2 до 12 лет, которые являются гражданами РФ, скидку 50% на перелеты внутри страны. Однако правило не распространяется на тарифы первого класса и бизнес-класса, а также на льготные тарифы, субсидируемые государством, следует из документа. Перевозка детей в возрасте до 2 лет без предоставления ребенку отдельного места осуществляется бесплатно по России и со скидкой не менее 90% от тарифа за рубеж. В остальных случаях авиакомпании наделяются правом самим определять размер скидки.
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