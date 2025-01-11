Власти Индии готовятся принять до 450 млн верующих на крупнейшем индуистском фестивале
09:30 11.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Исповедующие индуизм из разных регионов Индии и других стран готовятся принять участие в религиозном празднике Кумбха-мела, одном из важнейших в республике. Фестиваль начнется в городе Праяградж в штате Уттар-Прадеш 13 января и завершится через 45 дней.
Как указало Министерство культуры Индии, фестиваль в Праяградже «обещает стать крупнейшим в мире культурным и духовным мероприятием, в котором, как ожидается, примут участие более 450 млн верующих». Предполагается, что ежедневно в священном для индусов празднике будут участвовать около 10 млн человек.
Цель их паломничества — совершить ритуальное омовение в Сангаме — месте слияния священных рек Ганг и Ямуна. В некоторые дни, которые определяются в соответствии с фазами луны и положением планет, совершение омовений является особенно важным. Считается, что, окунувшись в Сангам, человек смывает с себя все грехи и освобождается от цикла смерти и перерождения.
Фестиваль проводится один раз в 12 лет в городах Праяградж (ранее — Аллахабад), Харидвар, Насик и Удджайн. По преданию, именно там в речные воды упали выплеснувшиеся из горшка («кумбх») капли амриты — волшебного напитка бессмертия, совместно добытого при пахтанье (взбивании) космического океана богами и демонами. Один из четырех городов поочередно становится центром «мелы» (празднества). Считается, что в это время возрождающаяся в водах священных рек амрита становится достоянием простых смертных.
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