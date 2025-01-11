Армения обратится в ОБСЕ по вопросу упразднения Минской группы по карабахскому урегулированию
11:30 11.01.2025 Источник: Интерфакс
Армения намерена обратиться в ОБСЕ по вопросу упразднения Минской группы по карабахскому урегулированию. "Армения рассматривает возможность обращения в ОБСЕ по вопросу упразднения Минской группы", - написала в субботу в соцсети пресс-секретарь премьера Армении Назели Багдасарян. Она отметила, что Армения признает территориальную целостность Азербайджана и "готова подтвердить это подписанием соглашения о мире".
В минувший четверг премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил Азербайджану упразднить Минскую группу ОБСЕ по карабахскому урегулированию.
Минская группа ОБСЕ была создана в 1992 году. Сопредседателями Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта являются США, Россия и Франция. Кроме них в состав Минской группы входят Азербайджан, Армения, Белоруссия, Германия, Италия, Турция, Финляндия и Швеция.
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