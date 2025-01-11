Путин присвоил звание Героя России ефрейтору Григорьеву из Якутии
19:00 11.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ефрейтор Андрей Григорьев из Якутии с позывным Тута, победивший противника из ВСУ в рукопашном бою, удостоен звания Героя России. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
«За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации ефрейтору Григорьеву Андрею Николаевичу», — говорится в указе, текст которого приводит пресс-служба Кремля.
Видео рукопашной схватки Григорьева с военнослужащим ВСУ распространилось в социальных сетях в начале года.
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