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Шольц утвержден кандидатом в канцлеры от Социал-демократической партии Германии

19:30 11.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Олаф Шольц утвержден кандидатом на пост канцлера от Социал-демократической партии Германии на досрочных парламентских выборах, которые состоятся 23 февраля. Голосование простым поднятием руки прошло на съезде этой политической силы в Берлине.

Как передает корреспондент ТАСС, лишь немногие делегаты отказали в поддержке действующему главе правительства. В 2021 году кандидата выбирали тайным голосованием. Сейчас руководство партии решило отказаться от него, а прибегнуть лишь к так называемой аккламации, то есть к упрощенной процедуре одобрения кандидатуры, в связи с тем, что Шольц выступает на этот раз уже как действующий канцлер, а не простой претендент на должность.

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