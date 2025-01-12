Главы МИД стран QUAD планируют встречу с Трампом на следующий день после его инаугурации

16:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главы внешнеполитических ведомств Австралии, Индии, США и Японии согласовывают вопрос о проведении в Вашингтоне 21 января своей встречи в рамках четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD). Она будет приурочена к предстоящей 20 января церемонии вступления Дональда Трампа в должность президента Соединенных Штатов, сообщило информационное агентство Kyodo со ссылкой на японские правительственные источники.

Они отметили, что проведение встречи представителей QUAD сразу после инаугурации носит беспрецедентный характер. Как отмечает агентство, это призвано продемонстрировать, что США и при президенте Трампе будут активно участвовать в делах стран бассейна Индийского и Тихого океанов.