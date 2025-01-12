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Трамп намерен ввести агрессивные санкции на Ближнем Востоке, если ХАМАС не освободит заложников - Вэнс

19:35 12.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Избранный президент США Дональд Трамп намерен ввести агрессивные санкции на Ближнем Востоке в случае, если радикальное палестинское движение ХАМАС не освободит удерживаемых заложников до дня его инаугурации, которая состоится 20 января. Об этом заявил избранный вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс комментируя слова Трампа о жестких последствиях в случае, если сделка по удерживаемым в Газе заложникам не будет достигнута

Ранее Трамп заявил, что на Ближнем Востоке «начнется полный ад», если заложники не будут освобождены до дня его инаугурации. «Во-первых это означает предоставление израильтянам возможностей уничтожить последние пару батальонов ХАМАС и его руководство. Это также означает введение очень агрессивных санкций и финансовых штрафов в отношении тех, кто поддерживает террористические организации на Ближнем Востоке», — сказал Вэнс в интервью Fox News в ответ на просьбу ведущей пояснить какие именно меры избранный американский лидер предпримет, если заложники не будут освобождены в указанный Трампом срок.

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