0
0
14
НОВОСТИ

Восемь БПЛА сбиты за ночь над Воронежской, Белгородской и Брянской областями

09:00 13.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за прошедшую ночь восемь украинских беспилотников над Воронежской, Белгородской и Брянской областями, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов. Шесть БПЛА уничтожены над территорией Воронежской области и по одному сбито над территориями Брянской и Белгородской областей», — сказали в Минобороны.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

21:00 12.01.2025
Власти Польши не пустили через воздушное пространство страны самолет с делегацией Словакии, следовавший в РФ
0
915
19:35 12.01.2025
Трамп намерен ввести агрессивные санкции на Ближнем Востоке, если ХАМАС не освободит заложников - Вэнс
0
924
18:03 12.01.2025
Аэропорт Пулково возобновил прием и выпуск воздушных судов
0
992
16:45 12.01.2025
Аэропорт Пулково снова закрылся по метеоусловиям
0
1015
16:30 12.01.2025
Главы МИД стран QUAD планируют встречу с Трампом на следующий день после его инаугурации
0
1153
15:40 12.01.2025
Вблизи порта Тамань сложилась самая сложная обстановка, связанная с разливом мазута - МЧС
0
1154
14:47 12.01.2025
Япония своим космическим грузовикам нашла применение в испытании оборонных систем
0
1210
13:45 12.01.2025
Аэропорт Пулково в Петербурге снова открыт на прием и выпуск самолетов – Росавиация
0
1154
13:30 12.01.2025
Лекорню предостерег от сотрудничества со Space X в ущерб европейской космической программе Ariane
0
1239
12:50 12.01.2025
Поляки устали от вида украинцев, живущих в пятизвездочных отелях и ездящих на новых авто – Министр обороны
0
1333

Возврат к списку