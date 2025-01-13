Восемь БПЛА сбиты за ночь над Воронежской, Белгородской и Брянской областями
09:00 13.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за прошедшую ночь восемь украинских беспилотников над Воронежской, Белгородской и Брянской областями, сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов. Шесть БПЛА уничтожены над территорией Воронежской области и по одному сбито над территориями Брянской и Белгородской областей», — сказали в Минобороны.
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