Восемь БПЛА сбиты за ночь над Воронежской, Белгородской и Брянской областями

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за прошедшую ночь восемь украинских беспилотников над Воронежской, Белгородской и Брянской областями, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов. Шесть БПЛА уничтожены над территорией Воронежской области и по одному сбито над территориями Брянской и Белгородской областей», — сказали в Минобороны.