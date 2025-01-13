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НОВОСТИ

Минкульт России откажется от финансирования сериалов

11:58 13.01.2025

Министерство культуры РФ приняло решение об изменении приоритетов в финансировании кинопроизводства на 2025 год. Планируется увеличить поддержку документального и анимационного кино, отказавшись при этом от финансирования сериалов, - данные изменения отражены в проекте ведомственного приказа, вынесенного на общественное обсуждение.

Таким образом, финансирование сериальных проектов полностью ляжет на Институт развития интернета, которому в 2025 году увеличили государственную субсидию до 25,3 миллиарда рублей (вместо 18 миллиардов в 2024-м).

Вера Цветкова


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