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НОВОСТИ

ВСУ атаковали с помощью дрона жилой дом в Тернах Харьковской области

16:00 13.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали при помощи FPV-дрона домовладение в селе Терны Харьковской области, повреждены остекление и фасад здания. Жертв среди мирного населения удалось избежать, сообщил в своем телеграм-канале глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев.

«Украинские вооруженные формирования нанесли удар FPV-дроном по домовладению в селе Терны Харьковской области. Мирные жители не пострадали. В доме выбиты стекла и осколками посечен фасад здания», — написал Ганчев.

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