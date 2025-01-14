Ряд министерств недобросовестно подходят к исполнению своих обязанностей — Володин

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Некоторые министерства недобросовестно подходят к исполнению своих обязанностей, есть проблемы в зоне их ответственности и полномочий. Об этом заявил в ходе пленарного заседания Госдумы председатель палаты парламента Вячеслав Володин.

«Ряд министерств не дорабатывают, подходят к исполнению своих обязанностей, прямо сказать, недобросовестно. Есть проблемы в зоне их ответственности и полномочий. Это касается вопросов обеспечения техническими средствами реабилитации инвалидов, дефицита кадров в здравоохранении и образовании», — сказал он.

Володин выразил надежду на то, что в течение весенней сессии палаты эти вопросы удастся вынести на обсуждение, «чтобы ситуация изменилась к лучшему».