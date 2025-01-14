Штрафы за уклонение от уплаты налогов предлагается поднять в 2,5-5 раз
17:40 14.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Штрафы в России за уклонение от уплаты налогов с организаций предлагается поднять в 2,5-5 раз. Об этом говорится в опубликованном Минюстом для общественного обсуждения законопроекте о внесении изменений в Уголовный кодекс РФ в части увеличения штрафов за отдельные виды экономических преступлений.
Штрафы за уклонение от уплаты налогов с организаций (ст. 199 УК РФ) предлагается увеличить до размера от 500 тыс. до 1,5 млн рублей (сейчас — от 100 тыс. до 300 тыс. рублей), при особо крупном размере (свыше 56 млн 250 тыс. рублей за три финансовых года) — от 1 млн до 2,5 млн рублей (сейчас — от 250 тыс. до 500 тыс. рублей), такими же предлагается сделать штрафы и за неисполнение обязанности налогового агента (ст. 199.1 УК РФ).
За сокрытие средств или имущества организаций, с которых должно производиться взыскание налогов (ст. 199.2 УК РФ) предлагается поднять до размера от 1 млн до 2,5 млн рублей (сейчас — от 200 тыс. до 500 тыс. рублей), а при особо крупном размере — от 2 млн до 5 млн рублей (сейчас — от 500 тыс. до 2 млн рублей).
За уклонение от уплаты налогов с физических лиц в законопроекте не предполагается увеличения штрафов.
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