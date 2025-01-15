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Джокович стал рекордсменом по числу матчей на турнирах Большого шлема

11:05 15.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл португальца Жайме Фарию в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Турнир проходит в Мельбурне.

Для Джоковича прошедший матч стал 430-м на турнирах Большого шлема. Серб превзошел достижение швейцарца Роджера Федерера, который провел 429 игр на соревнованиях подобного уровня. На счету Джоковича 381 победа в матчах на турнирах Большого шлема, он также занимает лидирующую позицию по этому показателю.

Джоковичу 37 лет, он располагается на седьмой строчке в мировом рейтинге. На его счету 99 побед на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), в том числе 24 победы на турнирах Большого шлема — рекорд в одиночном разряде среди мужчин. Спортсмен является победителем Олимпийских игр (2024), бронзовым призером Олимпиады (2008) и обладателем Кубка Дэвиса (2010). Сербу принадлежит абсолютный рекорд по количеству проведенных недель (428) в качестве первой ракетки мира.

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