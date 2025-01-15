Решение Армении о запуске вступления в ЕС является началом выхода из ЕАЭС — Оверчук
13:00 15.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Москва рассматривает решение Еревана о запуске процесса вступления в Евросоюз (ЕС) как начало выхода Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
«Они (Армения — прим. ТАСС) говорят, что не планируют выходить из ЕАЭС. Но в чем особенность ситуации, которая сейчас есть? — заметил зампред кабмина РФ. — Разговоры о том, что Армения сближается с Европейским союзом, шли давно, были дискуссии, но 9 января 2025 года правительство Армении, поддержав законопроект об объявлении запуска процесса вступления в ЕС, совершило юридически значимый шаг. В этом состоит особенность данной ситуации. Это было решение правительства Армении, и мы его рассматриваем как начало выхода Армении из ЕАЭС».
Рост экономики Армении показывает, что она является основным бенефициаром от членства в ЕАЭС, заявил Оверчук.
«Рост торговли и экономики Армении в последние годы — все это говорит о том, что Армения является основным бенефициаром от членства в ЕАЭС», — отметил он.
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