Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 25 на 25

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и Украина в результате переговоров провели обмен пленными в формате 25 на 25. Военнослужащие ВС РФ находятся в Белоруссии, где им оказывается помощь, сообщили в Минобороны РФ.

«15 января в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 25 российских военнослужащих. Взамен переданы 25 военнопленных ВСУ. В настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками», — сообщили в российском военном ведомстве.

Там уточнили, что все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны РФ.