Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 25 на 25
17:00 15.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия и Украина в результате переговоров провели обмен пленными в формате 25 на 25. Военнослужащие ВС РФ находятся в Белоруссии, где им оказывается помощь, сообщили в Минобороны РФ.
«15 января в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 25 российских военнослужащих. Взамен переданы 25 военнопленных ВСУ. В настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками», — сообщили в российском военном ведомстве.
Там уточнили, что все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны РФ.
НОВОСТИ
- 17:12 15.01.2025
- США и Франция помогают реформам армянской армии — министр обороны Папикян
- 16:32 15.01.2025
- ГД обязывает собственников квартир в старинных домах следить за состоянием здания
- 16:12 15.01.2025
- Зеленский подписал закон, по которому 17-летних юношей обяжут встать на воинский учет
- 16:00 15.01.2025
- Венгрия и Сербия ускорят строительство нефтепровода на фоне санкций США — Сийярто
- 15:32 15.01.2025
- Риск глобальных катастроф будет высоким в ближайшие 10 лет — ВЭФ
- 15:12 15.01.2025
- Британия и Япония начали совместные военные учения на острове Кюсю
- 15:00 15.01.2025
- В Швейцарии хотят урезать выплаты регионам из-за низкой занятости беженцев с Украины
- 14:32 15.01.2025
- Израиль надеется на заключение сделки по Газе в ближайшее время — офис Нетаньяху
- 14:12 15.01.2025
- ВСУ за сутки потеряли на курском направлении более 220 военных и 2 танка
- 14:00 15.01.2025
- Мазут с танкера «Волгонефть-239» откачают до конца января — Минтранс
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать