0
0
120
НОВОСТИ

Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 25 на 25

17:00 15.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и Украина в результате переговоров провели обмен пленными в формате 25 на 25. Военнослужащие ВС РФ находятся в Белоруссии, где им оказывается помощь, сообщили в Минобороны РФ.

«15 января в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 25 российских военнослужащих. Взамен переданы 25 военнопленных ВСУ. В настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками», — сообщили в российском военном ведомстве.

Там уточнили, что все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны РФ.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:12 15.01.2025
США и Франция помогают реформам армянской армии — министр обороны Папикян
0
113
16:32 15.01.2025
ГД обязывает собственников квартир в старинных домах следить за состоянием здания
0
193
16:12 15.01.2025
Зеленский подписал закон, по которому 17-летних юношей обяжут встать на воинский учет
0
232
16:00 15.01.2025
Венгрия и Сербия ускорят строительство нефтепровода на фоне санкций США — Сийярто
0
236
15:32 15.01.2025
Риск глобальных катастроф будет высоким в ближайшие 10 лет — ВЭФ
0
287
15:12 15.01.2025
Британия и Япония начали совместные военные учения на острове Кюсю
0
255
15:00 15.01.2025
В Швейцарии хотят урезать выплаты регионам из-за низкой занятости беженцев с Украины
0
299
14:32 15.01.2025
Израиль надеется на заключение сделки по Газе в ближайшее время — офис Нетаньяху
0
351
14:12 15.01.2025
ВСУ за сутки потеряли на курском направлении более 220 военных и 2 танка
0
350
14:00 15.01.2025
Мазут с танкера «Волгонефть-239» откачают до конца января — Минтранс
0
337

Возврат к списку