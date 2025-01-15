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США и Франция помогают реформам армянской армии — министр обороны Папикян

17:12 15.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США и Франция помогают реформам армянской армии. Об этом на пресс-конференции в Ереване заявил министр обороны Армении Сурен Папикян.

«В рамках армяно-американского сотрудничества проводятся учения, консультации, осуществляется реформа сержантской системы. Довольны сотрудничеством: темпы хорошие, динамика хорошая. Надеемся, что сотрудничество еще более углубится», — сказал армянский министр и добавил, что в той же логике развивается сотрудничество с французским партнерами.

При этом Папикян не сообщил, сколько армянских военных проходят подготовку в военных образовательных учреждениях США и Франции, лишь отметив, что сейчас решаются вопросы, связанные с языковым барьером.

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