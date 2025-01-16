Средняя зарплата в РФ выросла почти вдвое к допандемийной — до 84 тыс. рублей

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средняя зарплата в России за пять лет работы правительства Михаила Мишустина выросла в номинальном выражении в 1,8 раза — до 84 тыс. рублей. Это следует из подсчетов ТАСС на основе данных Росстата.

ВВП РФ в абсолютном выражении за это время увеличился со 110 до 196 трлн рублей (предварительная оценка по итогам 2024 года). В реальных величинах — с поправкой на инфляцию — рост медленнее, но он все равно перевешивает негативное влияние пандемии и 10 тыс. западных санкций. Динамика — даже лучше, чем в доковидные годы.

В среднем во время премьерства Мишустина экономика растет на 1,9% в год. Для сравнения, в 2012–2019 годах среднегодовой рост составлял около 1,4%.