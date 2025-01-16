Средняя зарплата в РФ выросла почти вдвое к допандемийной — до 84 тыс. рублей
10:05 16.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Средняя зарплата в России за пять лет работы правительства Михаила Мишустина выросла в номинальном выражении в 1,8 раза — до 84 тыс. рублей. Это следует из подсчетов ТАСС на основе данных Росстата.
ВВП РФ в абсолютном выражении за это время увеличился со 110 до 196 трлн рублей (предварительная оценка по итогам 2024 года). В реальных величинах — с поправкой на инфляцию — рост медленнее, но он все равно перевешивает негативное влияние пандемии и 10 тыс. западных санкций. Динамика — даже лучше, чем в доковидные годы.
В среднем во время премьерства Мишустина экономика растет на 1,9% в год. Для сравнения, в 2012–2019 годах среднегодовой рост составлял около 1,4%.
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