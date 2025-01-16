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Начальник Генштаба Армении отправился в Брюссель для участия в заседании НАТО

11:20 16.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заместитель министра обороны Армении, начальник Генерального штаба Эдвард Асрян примет участие в заседании Военного комитета Североатлантического альянса в формате начальников штабов обороны государств — членов и партнеров НАТО. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

Делегация, возглавляемая Асряном, будет находиться в Брюсселе 15–17 января. «Целью заседания является повышение осведомленности о современных глобальных и региональных угрозах и вызовах, а также поиск коллективных решений по их смягчению, — отметили в Минобороны. — Обсуждаются вопросы, касающиеся устойчивости критически важных инфраструктур жизнеобеспечения в эпоху изменения климата, повсеместной нестабильности, новых разрушительных технологий, гибридных и киберугроз, а также участия государств-партнеров в операциях и миссиях под руководством НАТО».

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