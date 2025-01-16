Премьер Молдавии недоволен, что РФ поставит газ только для нужд Приднестровья
13:32 16.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Молдавский премьер Дорин Речан недоволен тем, что Россия согласилась поставить газ только для нужд непризнанного Приднестровья, но не обеспечит им Молдавскую ГРЭС, которая поставляла до 80% потребляемой Молдавией электроэнергии.
«Уже ясно, что „Газпром“ будет поставлять газ в меньших объемах, достаточных для левого берега (Приднестровья), но недостаточных для того, чтобы правый берег имел доступ к более дешевой электроэнергии. И, соответственно, чтобы подтолкнуть нас к сценарию эскалации, к сценарию конфликта», — заявил Речан журналистам, комментируя переговоры, которые провел в Москве президент Приднестровья Вадим Красносельский.
Он обвинил Россию в планах дестабилизировать ситуацию в Молдавии. По его утверждению, «конечной целью является дестабилизация в регионе».
Поставки газа в Молдавию были прекращены с начала января после запрета Киева на транзит российского газа по территории Украины и отказа Кишинева урегулировать проблему задолженности за потребленное топливо, которую российская сторона оценивает в $709 млн.
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