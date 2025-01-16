Премьер Молдавии недоволен, что РФ поставит газ только для нужд Приднестровья

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Молдавский премьер Дорин Речан недоволен тем, что Россия согласилась поставить газ только для нужд непризнанного Приднестровья, но не обеспечит им Молдавскую ГРЭС, которая поставляла до 80% потребляемой Молдавией электроэнергии.

«Уже ясно, что „Газпром“ будет поставлять газ в меньших объемах, достаточных для левого берега (Приднестровья), но недостаточных для того, чтобы правый берег имел доступ к более дешевой электроэнергии. И, соответственно, чтобы подтолкнуть нас к сценарию эскалации, к сценарию конфликта», — заявил Речан журналистам, комментируя переговоры, которые провел в Москве президент Приднестровья Вадим Красносельский.

Он обвинил Россию в планах дестабилизировать ситуацию в Молдавии. По его утверждению, «конечной целью является дестабилизация в регионе».

Поставки газа в Молдавию были прекращены с начала января после запрета Киева на транзит российского газа по территории Украины и отказа Кишинева урегулировать проблему задолженности за потребленное топливо, которую российская сторона оценивает в $709 млн.