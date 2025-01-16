По делу об убийстве начальника войск РХБЗ Кириллова задержаны еще два человека

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еще два человека задержаны по делу об убийстве начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, им предъявлены обвинения. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«С учетом собранных доказательств [причастные к совершению теракта Батухан] Точиев и [Рамазан] Падиев задержаны, им предъявлены обвинения в совершении террористического акта организованной группой (п. „б“ ч. 3 ст. 205 УК РФ), перед судом возбуждены ходатайства об избрании им мер пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Также она отметила, что по горячим следам был установлен исполнитель преступления Ахмаджон Курбонов. 17 декабря 2024 года, в момент, когда Кириллов и Поликарпов выходили из подъезда, он дистанционно привел в действие взрывное устройство мощностью около 500 гр в тротиловом эквиваленте, находившееся на установленном им самокате. В результате полученных ранений военнослужащие погибли.

Петренко отметила, что в настоящее время установлена причастность к совершению теракта Батухана Точиева и Рамазана Падиева. В ноябре 2024 года Точиев и Падиев, действуя по указанию пока неустановленного куратора, через интернет арендовали для Курбонова комнату в хостеле в Московской области, где он должен был укрыться после совершения теракта. «Денежные средства для оплаты аренды куратор неоднократно переводил на счет Точиева. При этом Падиев лично ездил в этот хостел, произвел оплату и осуществил видеосъемку внутри помещения и внешней обстановки на месте, а затем в одном из торговых центров Москвы передал Курбонову ключи от убежища. Точиев в последующем оплачивал продление аренды комнаты. После совершения теракта организатор преступления сообщил Курбонову адрес арендованной для него комнаты и для ориентировки передал изготовленную Падиевым видеозапись. По пути следования в убежище Курбонов был задержан сотрудниками полиции», — сказала Петренко.