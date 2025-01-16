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НОВОСТИ

Британский премьер объявил о передаче Украине новой системы ПВО — Reuters

17:12 16.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил о передаче Украине новой мобильной системы противовоздушной обороны. Как проинформировало агентство Reuters, соответствующее заявление было сделано в ходе совместной с Владимиром Зеленским пресс-конференции в Киеве.

По словам главы британского правительства, характеристики системы будут «соответствовать нуждам Украины».

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