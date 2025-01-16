20:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты в конце 2025 года могут столкнуться с экономическим кризисом и крупнейшим в истории повышением налогов, если Конгресс США не примет соответствующие меры. Об этом заявил выдвинутый избранным американским президентом Дональдом Трампом на пост министра финансов США Скотт Бессент.

«Американцы стремительно приближаются к экономическому кризису в конце года. Если Конгресс не примет меры, американцы столкнутся с крупнейшим в истории повышением налогов — на $4 трлн», — сказал он, выступая в финансовом комитете Сената Конгресса США на слушаниях, которые были посвящены рассмотрению его кандидатуры.