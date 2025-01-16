Бессент: Американцы стремительно приближаются к экономическому кризису...
20:15 16.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты в конце 2025 года могут столкнуться с экономическим кризисом и крупнейшим в истории повышением налогов, если Конгресс США не примет соответствующие меры. Об этом заявил выдвинутый избранным американским президентом Дональдом Трампом на пост министра финансов США Скотт Бессент.
«Американцы стремительно приближаются к экономическому кризису в конце года. Если Конгресс не примет меры, американцы столкнутся с крупнейшим в истории повышением налогов — на $4 трлн», — сказал он, выступая в финансовом комитете Сената Конгресса США на слушаниях, которые были посвящены рассмотрению его кандидатуры.
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