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Директором ГМИИ им. А. С. Пушкина назначена Ольга Галактионова

11:05 17.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ольга Галактионова назначена директором Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, сообщила министр культуры Ольга Любимова.

«Директором ГМИИ им. А. С. Пушкина назначена Ольга Галактионова, — написала она в своем телеграм-канале. — С 2021 года возглавляла Росизо. Под ее руководством были созданы такие крупные выставочные проекты, как „Кукрыниксы. 100 лет“, „Филонов. Художник мирового расцвета“, „Бессмертие подвига“, а также „ДК СССР“ — лауреат первой Национальной премии в области музейного дела имени Д. С. Лихачева».

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