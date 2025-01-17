Директором ГМИИ им. А. С. Пушкина назначена Ольга Галактионова
11:05 17.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ольга Галактионова назначена директором Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, сообщила министр культуры Ольга Любимова.
«Директором ГМИИ им. А. С. Пушкина назначена Ольга Галактионова, — написала она в своем телеграм-канале. — С 2021 года возглавляла Росизо. Под ее руководством были созданы такие крупные выставочные проекты, как „Кукрыниксы. 100 лет“, „Филонов. Художник мирового расцвета“, „Бессмертие подвига“, а также „ДК СССР“ — лауреат первой Национальной премии в области музейного дела имени Д. С. Лихачева».
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