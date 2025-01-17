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Нетаньяху тайно пообещал правительству продолжить войну в Газе — WP

12:20 17.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху тайно пообещал правительству, что продолжит войну в секторе Газа после завершения первого этапа сделки по освобождению заложников. Такое мнение опубликовала газета The Washington Post со ссылкой на анонимные источники.

По ее информации, «за закрытыми дверями» Нетаньяху пообещал своим ультраправым союзникам, что война может возобновиться после первого этапа сделки, в ходе которой палестинское движение ХАМАС должно освободить 33 заложника в обмен на более 1 тыс. палестинских заключенных. Подобный шаг может быть принят для того, чтобы сохранить единство в правительстве и избежать политического раскола.

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