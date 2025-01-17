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НОВОСТИ

Новый договор с Ираном поспособствует сотрудничеству во всех сферах — Путин

15:12 17.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подписываемый сегодня Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном придаст импульс практическому сотрудничеству по всем направлениям. На это указал президент России Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

«Ваш сегодняшний визит имеет особое значение, потому что мы не только будем иметь возможность [обсудить] и обсудим все направления нашего сотрудничества, но и подпишем большой базовый договор между Россией и Ираном о всеобъемлющем стратегическом партнерстве», — сказал российский лидер.

Он напомнил, что Москва и Тегеран давно работают над документом. «Мне очень приятно, что эта работа завершена. Это важно, потому что это даст нам возможность придать дополнительный импульс практически по всем направлениям нашего сотрудничества», — добавил Путин.

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