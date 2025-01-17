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США втайне инвестировали в развитие производства БПЛА на Украине — NYT

16:12 17.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация президента США Джо Байдена втайне инвестировала в производство беспилотников на Украине. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на рассекреченный документ.

По словам представителей американских властей, Вашингтон сделал «большие инвестиции», которые позволили Киеву «начать и расширить производство дронов». NYT пишет, что США помогли Украине разработать беспилотники нового поколения и «революционные методы ведения войн», а в конце сентября прошлого года направили транш в размере $1,5 млрд на поддержку производства БПЛА. Помощь США, о которой, в отличие от прочих поставок вооружений и выделения средств, не сообщалось, подразумевала также финансирование украинских производителей дронов, помощь с закупкой деталей и отправку на Украину сотрудников американской разведки для содействия в разработке программы по беспилотникам.

«Мы видели, как БПЛА начинали играть все более значимую роль в боевых действиях на Украине, и они будут иметь ключевое значение в будущих сражениях», — приводит газета слова помощника Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана, отметившего «стратегическое значение» американской помощи в этой сфере. Он уточнил, что Вашингтон начал помогать Киеву в это области осенью 2022 года после первого провального контрнаступления Вооруженных сил Украины, «когда ограничения обычных возможностей Украины стали очевидны», и продолжили инвестиции после того, как и второе масштабное контрнаступление украинских военных не принесло результатов.

Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием не снизит решимости РФ и не изменит ход специальной военной операции.

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