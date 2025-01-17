США втайне инвестировали в развитие производства БПЛА на Украине — NYT
16:12 17.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Администрация президента США Джо Байдена втайне инвестировала в производство беспилотников на Украине. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на рассекреченный документ.
По словам представителей американских властей, Вашингтон сделал «большие инвестиции», которые позволили Киеву «начать и расширить производство дронов». NYT пишет, что США помогли Украине разработать беспилотники нового поколения и «революционные методы ведения войн», а в конце сентября прошлого года направили транш в размере $1,5 млрд на поддержку производства БПЛА. Помощь США, о которой, в отличие от прочих поставок вооружений и выделения средств, не сообщалось, подразумевала также финансирование украинских производителей дронов, помощь с закупкой деталей и отправку на Украину сотрудников американской разведки для содействия в разработке программы по беспилотникам.
«Мы видели, как БПЛА начинали играть все более значимую роль в боевых действиях на Украине, и они будут иметь ключевое значение в будущих сражениях», — приводит газета слова помощника Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана, отметившего «стратегическое значение» американской помощи в этой сфере. Он уточнил, что Вашингтон начал помогать Киеву в это области осенью 2022 года после первого провального контрнаступления Вооруженных сил Украины, «когда ограничения обычных возможностей Украины стали очевидны», и продолжили инвестиции после того, как и второе масштабное контрнаступление украинских военных не принесло результатов.
Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием не снизит решимости РФ и не изменит ход специальной военной операции.
Новости
- 16:32 17.01.2025
- Ущерб от октябрьских наводнений в Испании может превышать 17 млрд евро — институт
- 16:00 17.01.2025
- В Гренландии ведутся ожесточенные споры насчет предложения Трампа войти в состав США — WSJ
- 15:32 17.01.2025
- РФ отбила атаку шестью ракетами ATACMS по Белгородской области
- 15:12 17.01.2025
- Новый договор с Ираном поспособствует сотрудничеству во всех сферах — Путин
- 15:00 17.01.2025
- За сутки ВСУ потеряли в Курской области более 230 военных
- 14:32 17.01.2025
- ХАМАС объявило о разрешении всех разногласий с Израилем — заявление
- 14:12 17.01.2025
- Украина в 2024 году утратила половину энергетических мощностей
- 14:00 17.01.2025
- Возвращение заложников из Газы может начаться уже 19 января — офис Нетаньяху
- 13:32 17.01.2025
- За прошедшие сутки ВСУ потеряли в Курской области более 230 военных
- 13:20 17.01.2025
- После конфликта на Украине санкции против России «будут выброшены в окно» — Орбан
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать