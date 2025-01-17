Ущерб от октябрьских наводнений в Испании может превышать 17 млрд евро — институт
16:32 17.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ущерб, нанесенный в результате разрушительных наводнений в Испании, случившихся в конце октября прошлого года, может превышать 17 млрд евро. Об этом говорится в отчете Валенсийского института экономических исследований.
По его информации, стихия спровоцировала «разрушения частных и государственных ценностей (домов, зданий, коммерческих, промышленных и сельскохозяйственных объектов, машин, оборудования и инфраструктуры всех видов)». Отмечается, что «в общей сложности могло быть потеряно не менее 20% от общего объема активов». «При таком сценарии размер потерь легко превысит 17 млрд евро, что значительно превышает прогнозируемое сокращение ВВП на 2024 год», — отметили в институте.
29 октября прошлого года метеослужба страны предупредила о неблагоприятной погоде в разных регионах страны из-за сильных дождей. На юге и востоке королевства из-за ливней уровень погодной опасности был повышен до максимального. Сильнее всего стихия затронула автономное сообщество Валенсия, где были зафиксированы наводнения. Всего результате непогоды погибли 232 человека, из них 224 — в Валенсии.
НОВОСТИ
- 16:12 17.01.2025
- США втайне инвестировали в развитие производства БПЛА на Украине — NYT
- 16:00 17.01.2025
- В Гренландии ведутся ожесточенные споры насчет предложения Трампа войти в состав США — WSJ
- 15:32 17.01.2025
- РФ отбила атаку шестью ракетами ATACMS по Белгородской области
- 15:12 17.01.2025
- Новый договор с Ираном поспособствует сотрудничеству во всех сферах — Путин
- 15:00 17.01.2025
- За сутки ВСУ потеряли в Курской области более 230 военных
- 14:32 17.01.2025
- ХАМАС объявило о разрешении всех разногласий с Израилем — заявление
- 14:12 17.01.2025
- Украина в 2024 году утратила половину энергетических мощностей
- 14:00 17.01.2025
- Возвращение заложников из Газы может начаться уже 19 января — офис Нетаньяху
- 13:32 17.01.2025
- За прошедшие сутки ВСУ потеряли в Курской области более 230 военных
- 13:20 17.01.2025
- После конфликта на Украине санкции против России «будут выброшены в окно» — Орбан
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать