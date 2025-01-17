Ущерб от октябрьских наводнений в Испании может превышать 17 млрд евро — институт

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ущерб, нанесенный в результате разрушительных наводнений в Испании, случившихся в конце октября прошлого года, может превышать 17 млрд евро. Об этом говорится в отчете Валенсийского института экономических исследований.

По его информации, стихия спровоцировала «разрушения частных и государственных ценностей (домов, зданий, коммерческих, промышленных и сельскохозяйственных объектов, машин, оборудования и инфраструктуры всех видов)». Отмечается, что «в общей сложности могло быть потеряно не менее 20% от общего объема активов». «При таком сценарии размер потерь легко превысит 17 млрд евро, что значительно превышает прогнозируемое сокращение ВВП на 2024 год», — отметили в институте.

29 октября прошлого года метеослужба страны предупредила о неблагоприятной погоде в разных регионах страны из-за сильных дождей. На юге и востоке королевства из-за ливней уровень погодной опасности был повышен до максимального. Сильнее всего стихия затронула автономное сообщество Валенсия, где были зафиксированы наводнения. Всего результате непогоды погибли 232 человека, из них 224 — в Валенсии.