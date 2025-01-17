РФ может начать с поставок до 2 млрд куб. м газа в Иран, довести их до 55 млрд — Путин

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проект строительства газопровода из России в Иран находится в работе, поставки на первом этапе могут составить до 2 млрд куб. м с перспективой их доведения до 55 млрд куб. м. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

«Проекты (газопровод в Иран и коридор „Север — Юг“ — прим. ТАСС) в работе, оба проекты очень важные, очень интересные. Если говорить об объемах возможных поставок, то мы считаем, что начинать нужно с небольших объемов, до 2 млрд кубических метров, а в целом это может выйти на объемы поставки в Иран 55 млрд кубических метров газа в год», — сказал он.

Россия и Иран также обсуждают сотрудничество в сфере нефти, добавил Путин.