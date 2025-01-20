Состояние всех миллиардеров в 2024 году выросло на $2 трлн — доклад

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совокупное состояние всех миллиардеров мира выросло за 2024 год на $2 трлн, что в три раза быстрее по сравнению с 2023 годом. Об этом говорится в докладе международной благотворительной и гуманитарной организации Oxfam.

«Захват нашей глобальной экономики привилегированным меньшинством достиг высот, которые когда-то считались невообразимыми, неспособность остановить миллиардеров теперь порождает будущих триллионеров. Ускорились не только темпы накопления богатства миллиардерами — в три раза, — но и возросла их власть», — приводятся в докладе слова исполнительного директора Oxfam Амитабха Бехара.

Согласно статистике организации, в 2024 году число миллиардеров выросло до 2 769 человек по сравнению с 2 565 годом ранее. Их общее состояние увеличилось с $13 до $15 трлн. В то же время число людей, живущих в бедности, практически не изменилось с 1990 года, поясняет организация. Такая тенденция угрожает мировому сообществу тем, что в руках миллиардеров концентрируется власть, что позволяет им оказывать влияние на промышленность и общественное мнение, а также формировать монополии.