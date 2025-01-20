В РПЦ призвали приравнять православные школы к государственным в вопросах содержания

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации, глава оргкомитета чтений митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений призвал приравнять православные школы в вопросах содержания к муниципальным и государственным образовательным учреждениям. В частности, это касается ремонта и горячего питания.

«Мы ожидаем от государства, что такие [православные] школы будут хотя бы приравнены к муниципальным и государственным образовательным учреждениям в вопросах содержания здания, отопления, текущего и капитального ремонта. И даже в таких элементарных вопросах, как обеспечение школьников горячим питанием» — сказал он на пресс-конференции в ТАСС, посвященной проведению XXXIII Международных Рождественских образовательных чтений «80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений».

Как напомнил митрополит, президент РФ Владимир Путин дал поручение, чтобы дети во всех школах страны были обеспечены горячим питанием. При этом сейчас православные образовательные учреждения, находясь в секторе частных школ, таким питанием не обеспечены.