В РПЦ призвали приравнять православные школы к государственным в вопросах содержания
14:32 20.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации, глава оргкомитета чтений митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений призвал приравнять православные школы в вопросах содержания к муниципальным и государственным образовательным учреждениям. В частности, это касается ремонта и горячего питания.
«Мы ожидаем от государства, что такие [православные] школы будут хотя бы приравнены к муниципальным и государственным образовательным учреждениям в вопросах содержания здания, отопления, текущего и капитального ремонта. И даже в таких элементарных вопросах, как обеспечение школьников горячим питанием» — сказал он на пресс-конференции в ТАСС, посвященной проведению XXXIII Международных Рождественских образовательных чтений «80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений».
Как напомнил митрополит, президент РФ Владимир Путин дал поручение, чтобы дети во всех школах страны были обеспечены горячим питанием. При этом сейчас православные образовательные учреждения, находясь в секторе частных школ, таким питанием не обеспечены.
НОВОСТИ
- 15:12 20.01.2025
- На Украине уже незаконно мобилизуют мужчин с 18 лет — депутат Рады
- 15:00 20.01.2025
- Рособрнадзор поддерживает проект по сдаче ОГЭ только по русскому и математике в 5 регионах
- 14:12 20.01.2025
- В Британии протестируют имплант для мозга, улучшающий настроение
- 14:00 20.01.2025
- Порядка 20 взрывов прогремели в небе над Донецком и окрестностями
- 13:32 20.01.2025
- Мир переживает момент, сопоставимый с падением Берлинской стены — глава МИД Испании
- 13:20 20.01.2025
- ВС РФ освободили Новоегоровку в ЛНР — МО РФ
- 13:05 20.01.2025
- Россия в 2024 г. увеличила импорт рыбы и морепродуктов из Ирана на 25%
- 13:00 20.01.2025
- Трамп издаст указ о переименовании Мексиканского залива в Американский — Fox News
- 12:32 20.01.2025
- Состояние всех миллиардеров в 2024 году выросло на $2 трлн — доклад
- 12:20 20.01.2025
- Экспорт мяса и субпродуктов из РФ в 2024 г. вырос на 24% и составил рекордные $1,7 млрд
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать